В Белгородской области продлили высокий уровень террористической опасности

Также продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов.

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В Белгородской области продлен высокий (желтый) уровень террористической опасности до 6 ноября. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«С сегодняшнего дня и до 6 ноября продлеваем желтый уровень террористической опасности. Также до 6 ноября продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов», - написал он в своем Telegram-канале.

Высокий уровень террористической опасности ввели в граничащем с Украиной регионе 11 апреля и продлевали несколько раз. С начала проведения специальной военной операции на приграничных территориях области были зафиксированы неоднократные случаи обстрелов со стороны украинских войск.

Накануне Вячеслав Гладков в видеообращении к жителям Белгородской области рассказал, как изменится жизнь в регионе. Решением оперштаба усиливаются меры по охране предприятий энергетики, связи, ЖКХ и других особо важных объектов. Кроме того, в общеобразовательных учреждениях на неделю продлят каникулы.