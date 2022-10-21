В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Каникулы и дистанционка: как изменится жизнь жителей Белгородской области

Ян Брацкий
20:51 21.10.2022
Решением оперштаба усиливаются меры по охране предприятий энергетики, связи, ЖКХ и других особо важных объектов
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Павел Лисицын, РИА Новости
Читайте нас на:

В Белгородской области продлят каникулы в общеобразовательных учреждениях на неделю. Такое решение принял губернатор региона Вячеслав Гладков по итогам заседания оперативного штаба.

«Каникулы в общеобразовательных школах продлены на неделю. По их окончанию, в школах до первого декабря <...> будет продолжено дистанционное обучение, как и в колледжах. Вузам мы рекомендуем организовать дистанционное обучение до 1 декабря с возможностью предоставления студентам права покинуть территорию Белгорода. Такой запрос есть от иностранных студентов», - пояснил Гладков.

Кроме того, решением оперштаба усиливаются меры по охране предприятий энергетики, связи, ЖКХ и других особо важных объектов. Работодателям рекомендовано разработать гибкие графики и по возможности ввести дистанционный формат. Жителям приграничных территорий и Белгорода помогут на время переехать в Подмосковье, где на территории одного из санаториев готовы принять 500 человек. Власти предоставят транспорт и сопровождение.

Ранее президент Владимир Путин объявил о введении военного положения в новых регионах России. Согласно указу главы государства, предусмотрены различные уровни реагирования на угрозу. Так, максимальный уровень реагирования вводится на территории народных республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Средний уровень - в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и в Севастополе. Режим повышенной готовности отныне будет действовать на территории остальных регионов Центрального и Южного федеральных округов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:40 Армия
Видео
Эффект неожиданности: как Герой РФ майор Орлов застал врасплох закрепившихся украинских боевиков
18:20 В стране и мире
ЦБ отметил снижение долговой нагрузки россиян впервые за семь лет
17:59 В стране и мире
Пожар начался на промпредприятии под Белгородом после попадания снаряда ВСУ
17:34 В стране и мире
Видео
Пламя из окон: горящий в Нижнем Новгороде трамвай сняли на видео
17:29 В стране и мире
На пункте пропуска «Верхний Ларс» уберут мобильный военкомат
Популярное
Видео
Путин опробовал в деле винтовку СВД на полигоне в Рязанской области
Видео
Суровикин: российская группировка наращивает состав по всей линии боевого соприкосновения
Видео
«Красавицы»: Путину подарили фотоальбом с женами участников СВО из Самары
Видео
В Минобороны России сообщили об уничтожении станции космической связи Украины под Одессой
Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве
Пожилая немка оказалась преступным боссом, собиравшимся свергнуть правительство
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.