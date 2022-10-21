Каникулы и дистанционка: как изменится жизнь жителей Белгородской области

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В Белгородской области продлят каникулы в общеобразовательных учреждениях на неделю. Такое решение принял губернатор региона Вячеслав Гладков по итогам заседания оперативного штаба.

«Каникулы в общеобразовательных школах продлены на неделю. По их окончанию, в школах до первого декабря <...> будет продолжено дистанционное обучение, как и в колледжах. Вузам мы рекомендуем организовать дистанционное обучение до 1 декабря с возможностью предоставления студентам права покинуть территорию Белгорода. Такой запрос есть от иностранных студентов», - пояснил Гладков.

Кроме того, решением оперштаба усиливаются меры по охране предприятий энергетики, связи, ЖКХ и других особо важных объектов. Работодателям рекомендовано разработать гибкие графики и по возможности ввести дистанционный формат. Жителям приграничных территорий и Белгорода помогут на время переехать в Подмосковье, где на территории одного из санаториев готовы принять 500 человек. Власти предоставят транспорт и сопровождение.

Ранее президент Владимир Путин объявил о введении военного положения в новых регионах России. Согласно указу главы государства, предусмотрены различные уровни реагирования на угрозу. Так, максимальный уровень реагирования вводится на территории народных республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Средний уровень - в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и в Севастополе. Режим повышенной готовности отныне будет действовать на территории остальных регионов Центрального и Южного федеральных округов.