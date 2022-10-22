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МЧС, волонтеры, добровольцы: как в Крыму и на юге России проходит размещение жителей Херсонщины

Максим Крюков
07:10 22.10.2022
Сотрудники МЧС РФ, волонтеры и добровольцы оказывают людям всю необходимую помощь с погрузкой багажа, посадкой в автобусы, железнодорожные составы, а также направляют их непосредственно в пункты временного размещения.
© Видео: МЧС России © Фото: МЧС России
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МЧС России совместно с органами власти Херсонской области, Республики Крым и Краснодарского края организовали встречу и размещение жителей нового региона РФ.

Граждан Херсонской области поселят в десяти пунктах временного размещения - оздоровительных учреждениях Краснодарского края и Крыма. Сотрудники МЧС РФ, волонтеры и добровольцы оказывают людям всю необходимую помощь с погрузкой багажа, посадкой в автобусы, железнодорожные составы, а также направляют их непосредственно в пункты временного размещения.

Всем прибывающим будет оказана медицинская и психологическая помощь, они будут обеспечены питанием и предметами первой необходимости.

Накануне «Звезда» рассказала, как прошли первые дни эвакуации жителей из Херсона. Эвакуированных разместят в пансионатах, санаториях и детских лагерях Крыма и юга России. Там же будет организовано питание, материальная поддержка и полноценные условия для проживания. Тех, кто не хочет переезжать, а это, как правило, пожилые люди, приходится уговаривать сотрудникам социальных служб и родственникам.

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