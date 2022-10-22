В Киеве предупредили, что экономить электроэнергию в стране придется долго

В стране вводятся ограничения на электричество для потребителей, чтобы энергосистема вообще могла функционировать.

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Директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, что режим экономии электроэнергии в стране будет длиться долго.

«Мы должны понимать, что ситуация с экономией с нами надолго. В энергетической системе есть много оборудования, которое быстро и полноценно восстановить не удастся», - цитирует украинское агентство УНН слова Харченко.

По его словам, ремонтные работы на поврежденных в результате ударов объектах энергетической инфраструктуры Украины идут круглосуточно. Серьезно повреждены трансформаторные подстанции.

Из-за этого, как подчеркнул Харченко, в стране вводятся ограничения на электричество для потребителей, чтобы энергосистема вообще могла функционировать.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил ограничение поставок энергии в страну. Украинцев призвали минимизировать использование электроэнергии с 7:00 до 23:00. Уточнялось, что отключения электроэнергии не будут одновременными, а пройдут в «веерном» режиме и не более чем на четыре часа.