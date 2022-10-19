Зеленский подтвердил ограничение поставок энергии на Украине

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В четверг на Украине вводится ограничение поставок электроэнергии. Оно распространяется на территории всей страны, заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко. Жителей страны призвали минимизировать использование электроэнергии с 7:00 до 23:00.

По словам чиновника, в первую очередь ограничения коснутся предприятий и заводов. Он также добавил, что в городах ограничат использование уличного освещения.

«Если этого не сделать, следует готовиться к временным отключениям», - сказал Тимошенко.

Предполагается, что отключения электроэнергии не будут одновременными, а пройдут в «веерном» режиме и не более чем на четыре часа, отметили в «Укрэнерго». В свою очередь Владимир Зеленский призвал граждан не включать излишнюю электротехнику.

«Завтра очень важно, чтобы потребление было максимально осознанным. Тогда и графики стабилизационных отключений будут короче», - сказал президент Украины.

Напомним, российские войска наносят высокоточные удары по объектам энергетики, военного управления и связи по всей Украине, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.