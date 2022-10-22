Мэр Энергодара рассказал о поступающих угрозах сотрудникам администрации

По словам Александра Волги, город находится в полной безопасности.

© Фото: РИА Новости

Работникам коммунальных предприятий и сотрудникам администрации города Энергодар в Запорожской области практически постоянно поступают угрозы. Об этом заявил мэр Александр Волга.

Он отметил, что на это уже никто не обращает внимания. По его словам, правоохранительные органы выявляют людей, которые устраивают провокации.

«Мы успешно боремся с этими провокациями, проводим разъяснительную беседу», - передает ТАСС слова Александра Волги.

Мэр уверяет, что город находится в полной безопасности. Предприняты все меры по защите Энергодара.

Напомним, на днях украинские националисты обстреляли здание администрации города из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Аналогичными ракетами ВСУ ударили по объектам гражданской инфраструктуры. В частности, пострадал мост при въезде в Энергодар.