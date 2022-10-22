РФ потребовала от ООН незамедлительной и адекватной реакции на обстрел переправы в Херсоне

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Россия ожидает от Организации Объединенных Наций (ООН) незамедлительной и адекватной реакции на обстрел украинскими войсками гражданской переправы возле Антоновского моста в Херсоне. Об этом заявил пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский.

Дипломат подчеркнул, что Вооруженные силы Украины целенаправленно атаковали ракетами из американских РСЗО HIMARS переправу, через которую в этот момент эвакуировали сотрудников местной телерадиокомпании «Таврия» и членов их семей. По его словам, целью ВСУ было «уничтожить тех, кто сегодня освещает ситуацию по Херсонской области».

Стржижовский напомнил, что погибли четыре человека, включая журналиста Олега Клокова, и десять его коллег получили ранения, есть также пострадавшие среди их родственников.

«Ожидаем незамедлительной и адекватной реакции на произошедшее всех профильных международных институтов и структур, в первую очередь — в системе ООН», — сказал пресс-секретарь постпредства.

В ночь на 21 октября ВСУ запустили 12 ракет по гражданской переправе в Херсоне, 11 из них сбили российские средства ПВО, еще одна упала в районе Антоновского моста. По последним данным, четыре человека погибли, еще 13 получили ранения, состояние троих оценивается как тяжелое.