Двух раненых при обстреле переправы в Херсоне журналистов доставили на лечение в Крым

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Двух из десяти раненных при обстреле гражданской переправы в Херсоне журналистов телеканала «Таврия» доставили на лечение в Крым. Об этом рассказал член Общественной палаты РФ Александр Малькевич, работающий в Херсонской области.

«Помимо нашей Влады (Луговской, 16-летней журналистки. — Прим.ред.), в Крым доставлен еще один наш коллега», — сказал он в беседе с ТАСС.

Несмотря на то, что молодой человек серьезно пострадал и сначала был доставлен в реанимацию, он уже «разговаривает, улыбается», отметил Малькевич.

Он добавил, что еще восемь сотрудников телеканала получили травмы различной степени тяжести, им оказывается медицинская помощь.

В ночь на 21 октября Вооруженные силы Украины запустили 12 ракет по гражданской переправе в Херсоне, 11 из них сбили российские средства ПВО, еще одна упала в районе Антоновского моста. В результате четыре человека погибли, еще десять получили ранения, состояние троих оценивается как тяжелое. В числе погибших и раненых — журналисты телеканала «Таврия» и их родственники.