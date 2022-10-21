Двух раненых при обстреле переправы в Херсоне журналистов доставили на лечение в Крым
Двух из десяти раненных при обстреле гражданской переправы в Херсоне журналистов телеканала «Таврия» доставили на лечение в Крым. Об этом рассказал член Общественной палаты РФ Александр Малькевич, работающий в Херсонской области.
«Помимо нашей Влады (Луговской, 16-летней журналистки. — Прим.ред.), в Крым доставлен еще один наш коллега», — сказал он в беседе с ТАСС.
Несмотря на то, что молодой человек серьезно пострадал и сначала был доставлен в реанимацию, он уже «разговаривает, улыбается», отметил Малькевич.
Он добавил, что еще восемь сотрудников телеканала получили травмы различной степени тяжести, им оказывается медицинская помощь.
В ночь на 21 октября Вооруженные силы Украины запустили 12 ракет по гражданской переправе в Херсоне, 11 из них сбили российские средства ПВО, еще одна упала в районе Антоновского моста. В результате четыре человека погибли, еще десять получили ранения, состояние троих оценивается как тяжелое. В числе погибших и раненых — журналисты телеканала «Таврия» и их родственники.