Терапевт рассказала, как домашние животные влияют на здоровье хозяина
Они способствуют уравновешенному психоэмоциональному состоянию человека.
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Домашние животные оказывают положительное влияние на детей и взрослых. Они способствуют уравновешенному психоэмоциональному состоянию. Об этом RT рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.
Также хорошо на людях сказываются частые прогулки с животными и необходимость воспитывать питомца. Таким образом, например, дети приучаются к заботе.
«Это и психологическое, домашнее, социальное воспитание, а также здоровье самого человека», — отмечает врач.
При этом все больше людей страдают аллергией. Однако она, по словам Людмилы Лапы, сейчас лечится хорошо.
Напомним, ранее кинолог рассказал, бывает ли у собак депрессия. Он отметил, что псам не следует приписывать человеческие проблемы с психикой.