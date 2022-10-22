Терапевт рассказала, как домашние животные влияют на здоровье хозяина

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Домашние животные оказывают положительное влияние на детей и взрослых. Они способствуют уравновешенному психоэмоциональному состоянию. Об этом RT рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

Также хорошо на людях сказываются частые прогулки с животными и необходимость воспитывать питомца. Таким образом, например, дети приучаются к заботе.

«Это и психологическое, домашнее, социальное воспитание, а также здоровье самого человека», — отмечает врач.

При этом все больше людей страдают аллергией. Однако она, по словам Людмилы Лапы, сейчас лечится хорошо.

Напомним, ранее кинолог рассказал, бывает ли у собак депрессия. Он отметил, что псам не следует приписывать человеческие проблемы с психикой.