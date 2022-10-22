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Reuters: в Минфине США назвали способы, которыми Россия может обойти потолок цен на нефть

Сергей Лебедев
04:42 22.10.2022
У страны достаточно собственных танкеров.
Reuters: в Минфине США назвали способы, которыми Россия может обойти потолок цен на нефть
© Фото: Craig Lovell, Globallookpress
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Потолок цен на нефть от стран G7 может оказаться бесполезным. России хватит собственных или азиатских танкеров, чтобы обойти ограничения, подразумевающие запрет на транспортировку топлива по морю третьим странам, в случае, если стоимость «черного золота» на борту выше предела. Об этом со ссылкой на источники в Минфине США пишет Reuters.

«80-90 процентов российской нефти смогут идти в обход этого механизма и опасения по этому поводу небезосновательны», - говорится в публикации.

По оценкам экспертов, снизить нефтяной экспорт из России удастся на 600 тысяч - два миллиона баррелей в сутки. Это приведет к сокращению предложения нефти, что станет причиной роста цен на «черное золото».

Напомним, ранее стало известно, что США планируют добиваться того, чтобы была введена предельная цена на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель. Таким образом в Вашингтоне пытаются сохранить поставки «черного золота» на мировые рынки.

Штаты, определяя, каким должен быть потолок цены, предполагали, что этим значением должны покрываться производственные затраты Москвы. Кроме того, планировалось, что таким образом будет стимулироваться продолжение нефтедобычи.

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