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Bloomberg узнал, какого потолка цен на нефть из России хотят добиться США

Анна Назайкина
22:43 21.10.2022
По данным издания, Соединенные Штаты, определяя, каким должен быть потолок цены на российское топливо, предполагали, что этим значением должны покрываться производственные затраты Москвы.
Bloomberg узнал, какого потолка цен на нефть из России хотят добиться США
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
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В Вашингтоне планируют добиваться того, чтобы была введена предельная цена на нефть из РФ на уровне 60 долларов за баррель, пишет Bloomberg. Как утверждается, таким образом США пытаются сохранить поставки черного золота на мировые рынки.

По данным издания, Соединенные Штаты, определяя, каким должен быть потолок цены на российское топливо, предполагали, что этим значением должны покрываться производственные затраты Москвы. Также планировалось, что таким образом будет стимулироваться продолжение  нефтедобычи.

«Более высокий потолок урезал бы одну из публично заявленных целей плана, которая состоит в том, чтобы лишить Москву доходов от продажи нефти, которые помогают финансировать (спецоперацию на Украине)», - передает издание.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова пообещала странам Запада «скользкий пол», если они решат ввести потолок цен на газ из России.

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