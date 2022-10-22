Начальник космодрома Плесецк рассказал, как прошел запуск ракеты с аппаратом «Космос-2561»

По словам Николая Башляева, боевой расчет космодрома справился с задачей на «отлично».

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Боевой расчет космодрома Плесецк в Архангельской области справился на «отлично» с задачей по запуску ракеты-носителя «Союз-2.1в» с секретным военным спутником. Об этом заявил начальник объекта Николай Башляев.

«Все подготовки космического аппарата на техническом, стартовом комплексе проведены штатно и в соответствии с эксплуатационной документацией», - отметил полковник.

По словам Николая Башляева, уникальность ракеты-носителя «Союз-2.1в» заключается в том, что она предназначена для вывода полезной нагрузки на круговые орбиты. Ракета может нести космические аппараты различного назначения.

Напомним, ракета стартовала около 22.20 по московскому времени. Спутник успешно вышел на целевую орбиту. На нем поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы функционируют нормально.

Спутнику присвоен порядковый номер, в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства он внесен как «Космос-2561». Цели и задачи военного аппарата засекречены.