Огонь в ночи: кадры пуска ракеты «Союз-2.1в» со спутником МО с космодрома Плесецк

Пуск прошел в штатном режиме, спутник вышел на целевую орбиту в расчетное время.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Телеканал «Звезда» публикует кадры пуска ракеты-носителя «Союз-2.1в» с военным спутником с космодрома Плесецк в Архангельской области. Ракета стартовала с космодрома около 22.20 мск.

Спутник вышел на целевую орбиту в расчетное время, запуск прошел в штатном режиме. Аппарат будет работать в интересах Минобороны России, его цели и задачи засекречены. Как сообщили в военном ведомстве, на аппарате поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы функционируют нормально.

В Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства спутник внесен под названием «Космос-2561».

Ранее «Звезда» публиковала кадры ночного пуска ракеты «Ангара-1.2» с космодрома Плесецк. Она вывела на орбиту спутник «Космос-2560» в интересах Минобороны.