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«Отстояли свою позицию»: российский танкист рассказал, как остановили колонну ВСУ

06:15 22.10.2022
Бойцы уничтожили пять БМП врага, четыре танка и до 50 человек живой силы.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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При выполнении задач в зоне проведения спецоперации российские разведчики обнаружили колонну украинской техники, координаты которой оперативно передали на пункт управления. Навстречу к ней сразу же выдвинулись танкисты ВС РФ, которые уничтожили пять БМП врага, четыре танка и до 50 человек живой силы.

«Был обычный день. Мы готовили свои огневые позиции. Поступила команда о наступлении противника. Появился небольшой мандраж, но каждый член экипажа знал свое дело. Сели в боевую машину, было все, как на учениях. Все слажено, все четко. Дождались противника, который ехал с соседней лесополосы. Подпустили ближе. Как только противник был на расстоянии прямого выстрела, выкатились, произвели выстрел, откатились. Первым же выстрелом поразили танк противника», - рассказал командир танка Николай.

Танкисты говорят, что отработали четко и быстро. По их словам, количество противника превосходило в два раза.

«Ни страха, ничего не чувствовал. Просто надо было отстоять свою позицию и все. За свою землю, за Родину, за людей, за россиян», - говорит механик-водитель Дмитрий.

Ранее «Звезда» показывала, как проходит подготовка танковых экипажей ВС РФ в тыловых зонах спецоперации. В ходе мероприятий военнослужащие проходят курс теоретической подготовки по знанию основных узлов и вооружению боевых машин. На практике отрабатывают навыки вождения военной техники и повышают мастерство ведения огня из штатного вооружения танка Т-72, Т-80 и БМП, по различным типам мишеней с короткими остановками и в движении.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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