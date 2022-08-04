Ракетчики, артиллеристы, танкисты, медики: в Мурманской области прошли сборы молодых офицеров

К сборам привлекались молодые офицеры различных специальностей. Среди них ракетчики, артиллеристы, танкисты, командиры мотострелковых взводов, заместители командиров подразделений по военно-политической работе, офицеры служб по защите государственной тайны, а также военные медики и офицеры связи.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В арктической зоне - в Мурманской области - прошли сборы с молодыми лейтенантами-выпускниками высших военно-учебных заведений 2022 года. Сборы состоялись на базе отдельной арктической мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота.

В целях скорейшей адаптации молодых офицеров к новому месту службы с ними был проведен ряд теоретических и практических занятий. Одна часть занятий проходила в тактических классах и на строевом плацу, а другая - на полигоне в районе поселка Алакуртти Мурманской области.

К сборам привлекались молодые офицеры различных специальностей - ракетчики, артиллеристы, танкисты, командиры мотострелковых взводов, офицеры служб по защите государственной тайны, военные медики, офицеры связи, заместители командиров подразделений по военно-политической работе.

С молодыми офицерами были проведены занятия по своим военным специальностям и по общевойсковой подготовке. Боевые офицеры - ветераны боевых действий и участники специальной военной операции делились опытом с молодыми лейтенантами.

Практические занятия по огневой подготовке прошли на полигонах соединения. Они включали в себя выполнение нормативов по подготовке к бою из различных положений для стрельбы: стоя, с колена и в положении лежа. Также занятия затронули медицинскую подготовку и боевые стрельбы.

Офицерам-выпускникам военных вузов во время сборов была проведена экскурсия в комнате Воинской славы. Там они смогли узнать историю соединения. По итогам сборов состоялись контрольные занятия, на которых обучаемые сдали зачеты по изученным дисциплинам.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.