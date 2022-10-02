В стране и мире СК РФ проверит данные об иностранных наемниках на Украине Максим Крюков По данным ведомства, в преступных действиях украинских националистических формирований участвуют наемники из Румынии, Польши и других европейских стран. © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда" Читайте нас на: Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил Главному военному следственному управлению СК РФ проверить сведения об иностранных наемниках, которые принимают участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. «По имеющимся данным, в преступных действиях украинских националистических формирований участвуют наемники из Румынии, Польши и других европейских стран», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Ранее «Звезда» рассказала, что движет иностранными наемниками на Украине. С начала специальной военной операции число «солдат удачи» в рядах ВСУ снизилось уже почти в четыре раза, но некоторые из них продолжают искать в этом конфликте либо источник заработка, либо попытку уйти от правосудия или желание насолить России. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика