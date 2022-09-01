ЦПВС: восемь истребителей ВВС Израиля атаковали объекты аэродромов в Алеппо и Дамаске

© Фото: Pau Rigol ZUMAPRESS.com Globallookpress

Восемь тактических истребителей F-16 ВВС Израиля без захода в воздушное пространство Сирии ударили по объектам аэродромов Нейраб в Алеппо и Дювали в Дамаске при помощи восьми управляемых ракет и восьми управляемых авиабомб 31 августа. Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике Олег Егоров.

По его словам, три ракеты было уничтожено дежурными силами противовоздушной обороны Сирии.

«В результате израильских авиаударов пять сирийских военнослужащих получили ранения. Уничтожен антенный пост сирийского ЗРК С-125 и два склада с военно-техническим имуществом. Кроме того, повреждена недействующая взлетно-посадочная полоса аэродрома Нейраб», - отметил Егоров.

Кроме того, в Идлибской зоне деэскалации за минувшие сутки зафиксировано четыре обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра»*. В провинции Алеппо зарегистрировано три обстрела, в Латакии - один обстрел.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

*«Джабхат Ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.