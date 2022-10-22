Жителей Николаева, оставивших свои квартиры, обязали платить за отопление

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Жителям города Николаев, которым пришлось временно оставить свои квартиры, нужно будет оплатить счета за отопление. Такое заявление сделал мэр города Александр Сенкевич. Его цитирует «Общественное» издание.

«За отопление придется заплатить. Кто-то платит онлайн, находясь на расстоянии, а есть люди, у которых эти долги накапливаются, и потом будут принимать решения, как с этим быть», - сказал градоначальник.

По словам Сенкевича, тепло в домах позволит сохранить имущество жителей города, так как, если в квартире будет холодно, мебель может покрыться плесенью, бытовая техника будет повреждена.

Мэр Николаева считает, что хозяева квартиры могут в такой ситуации потерять гораздо больше денег, чем при оплате счетов за отопление.

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