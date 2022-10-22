Президента украинской компании «Мотор Сич» задержали и везут в Киев под конвоем

По предварительной информации, Вячеслава Богуслаева подозревают в государственной измене.

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Сотрудники украинских правоохранительных органов провели обыски у главы предприятия «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева. После проведения следственных мероприятий директора конвоируют в Киев.

«Главу правления компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева обвиняют в госизмене. Задержали силовики и сейчас под конвоем его везут в Киев», - сообщает РИА Новости со ссылкой на запорожское издание «ЗаБор».

Как пишет издание, Богуслаев отказался открывать двери силовикам, после чего они применили специальное оборудование. По предварительной информации, обыски прошли не только у главы правления.

Ранее, на одном из брифингов, официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков рассказал об уничтожении высокоточным оружием производственных цехов завода «Мотор Сич» в Запорожье. Удар нанесли ВКС России. В пораженных цехах, по данным оборонного ведомства, ремонтировались вертолеты вооруженных сил Украины.