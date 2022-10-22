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«Руки и голова все помнят»: как мобилизованные танкисты тренируются в тылу СВО

06:45 22.10.2022
Они вскоре будут прикрывать штурмовые отряды мотострелковых подразделений Центрального военного округа.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны России опубликовало кадры подготовки танковых экипажей, которые сформированы из мобилизованных. Бойцы проходят подготовку в тыловом районе зоны специальной операции. Они будут прикрывать штурмовые отряды мотострелковых подразделений Центрального военного округа.

Танкисты отрабатывают применение штатного вооружения Т-80 и Т-72, выполняют упражнения по вождению более 10 километров, а также преодолевают разные препятствия: колейный мост, рвы, минно-взрывные заграждения, спуски, подъемы и участки маневрирования.

Упражнения нацелены на то, чтобы максимально подготовить экипажи к действиям в реальной боевой обстановки. Кроме того, танкисты выполняют контрольное упражнение из автоматов АК-12 из различных положений.

В обязательную программу подготовки входит и теоретической курс по знанию основных узлов и вооружения боевых машин, занятия по тактической медицине и инженерной подготовке. Все занятия на полигоне проходят под руководством опытных инструкторов с боевым опытом.

«Руки и голова все помнят. Освежить знания пришлось немного. Сейчас уже все нормально. Все вспомнил. Морально погода немного мешает, но привыкаешь со временем. Танки грязи не боятся», - делится впечатлениями один из мобилизованных.

Ранее «Звезда» показывала, как мобилизованные мотострелки тренируются на БМП-2 в Приамурье. В ходе подготовки военнослужащие преодолевают как естественные, так и искусственные препятствия. Среди них колейный мост, противотанковый ров, участок маневрирования, проход в минно-взрывном заграждении и другие.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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