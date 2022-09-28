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Господство в воздухе: кадры боевых вылетов сверхманевренных Су-35С в ходе СВО

Алексей Алексеев
Алиса Краузе
05:00 28.09.2022
Минобороны России опубликовало кадры боевых вылетов экипажей истребителей Су-35С Западного военного округа по уничтожению объектов военной инфраструктуры ВСУ в ходе проведения специальной военной операции.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны России
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Экипажи истребителей Су-35С в ходе выполнения полетных заданий продолжают уничтожать военные цели противника: как воздушные, так и наземные. Су-35С может подниматься вверх со скоростью почти 300 метров в секунду на максимальную высоту в 20 километров. На форсаже его двигатели разгоняют самолет до двух с половиной тысяч километров в час.

Этот истребитель - один из самых маневренных. При этом он может взять до восьми тонн боевой нагрузки. Су-35С создан для завоевания господства в воздухе. Ни один летчик противника не осмелится вступить с ним в ближний маневренный бой.

«Самолет многофункциональный. Он не только работает как истребитель по воздуху, он работает и «воздух-поверхность» управляемыми ракетами. Также осуществляется с него бомбометание различными типами боеприпасов. Самолет поколения 4++, один из новых самолетов, не считая Су-57», - рассказал командир авиационного звена на самолетах Су-35С Александр.

От ближнего боя противник уклоняется, так что поражать его приходится на дальних подступах. Для этого Су-35 оборудован передовой авионикой. Локаторы, прицельные комплексы и самонаводящиеся ракеты.

В том случае, если на боевом курсе окажется ПВО противника и обнаружит себя, наведя сигнал на Су-35, бортовые системы немедленно сообщат об этом летчику. Ему останется доложить на командный пункт и выпустить специальную ракету, которая по излучению, как по ниточке, дойдет до цели.

Интересно, что разработанный прежде всего как истребитель, Су-35 позволяет летчикам с успехом выполнять и задачи бомбардировочной авиации. Они могут нести под крылом ракеты класса «воздух-поверхность» и авиационные бомбы. Точность попаданий уже не раз на практике фиксировалась системой объективного контроля.

После поражения цели летчик получает приказ вернуться на аэродром после боевого вылета. Самолет немедленно готовят к следующему старту, заправляют, заряжают, пока техники уже успевают подвесить под крыло новую ракету взамен использованной.

Гул взлетающих и приземляющихся самолетов слышен на аэродроме и днем, и ночью. Авиация Западного военного округа, как говорят, не слезает с неба, гарантируя полное превосходство в воздухе.

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