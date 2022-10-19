Ракету «Союз-2.1б» с первым спутником проекта «Сфера» вывезли на стартовый стол

Ее запуск запланирован на 22 октября.

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Российскую ракету-носитель «Союз-2.1б» с тремя спутниками «Гонец-М» и первым аппаратом федерального проекта «Сфера» — «Скиф-Д» вывезли на стартовый комплекс космодрома «Восточный». Об этом сообщили в Роскосмосе.

«В среду, 19 октября 2022 года, после установки ракеты в вертикальное положение специалисты предприятий Роскосмоса приступили к ее подготовке к пуску», - говорится в заявлении госкорпорации.

Отмечается, что запуск ракеты запланирован на 22 октября. Он должен состояться в 22:57 по московскому времени.

Напомним, неделю назад с космодрома Байконур стартовала ракета «Протон-М». Она несла ангольский телекоммуникационный космический аппарат Angosat-2.