Ракету «Союз-2.1б» с первым спутником проекта «Сфера» вывезли на стартовый стол
Ее запуск запланирован на 22 октября.
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Российскую ракету-носитель «Союз-2.1б» с тремя спутниками «Гонец-М» и первым аппаратом федерального проекта «Сфера» — «Скиф-Д» вывезли на стартовый комплекс космодрома «Восточный». Об этом сообщили в Роскосмосе.
«В среду, 19 октября 2022 года, после установки ракеты в вертикальное положение специалисты предприятий Роскосмоса приступили к ее подготовке к пуску», - говорится в заявлении госкорпорации.
Отмечается, что запуск ракеты запланирован на 22 октября. Он должен состояться в 22:57 по московскому времени.
Напомним, неделю назад с космодрома Байконур стартовала ракета «Протон-М». Она несла ангольский телекоммуникационный космический аппарат Angosat-2.