Китайское предупреждение или рука помощи: что стоит за инцидентом с экс-лидером КНР Ху Цзиньтао

Завтра Коммунистическая партия Китая будет выбирать нового Великого Кормчего. Сейчас в стране действует схема один руководитель — два срока.

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Кадры с церемонии закрытия 20-ого съезда Коммунистической партии Китая поставили в тупик весь мир - предыдущего главу страны Ху Цзиньтао, в присутствии прессы в том числе иностранной выводят из зала заседания. Бывший генсек сопротивляется, хватается за бумажки и не проявляет желания выходить. Но его настойчиво берут под руки.

Растерянный Ху оглядывается ищет поддержки у нынешнего руководителя Си Цзиньпина, что-то ему говорит. Тот кивает лишь кивает головой, и его все же выпроваживают. Причем этот момент не показали на телевизионной трансляции церемонии закрытия, пишет CNN. СМИ принялись изучать ситуацию, строя одну догадку за другой.

Мнения тут же разделились. Одни считают, что таким образом Си Цзиньпин убрал с дороги главного конкурента в политической борьбе. Ху Цзиньтао символизирует эпоху либеральных послаблений, экономического роста. С ним связана надежда буржуазных слов населения на участие в политической жизни государства.

«Эти люди лишены доступа к власти. Китайской буржуазии сказали обогащайтесь только не лезьте в политику. Но это невозможною Люди обладающие огромными состояниями обязательно будут задавать вопрос на свое присутствие во власти», - объяснил руководитель центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков.

Завтра коммунистическая партия Китая будет выбирать нового Великого Кормчего. Сейчас в стране действует схема «Один руководитель — два срока». Но созданная еще Дэн Сяопинем система, по мнению некоторых экспертов, не отвечает реалиям, на которые сегодня приходится реагировать Китаю.

В условиях глобального экономического кризиса и демографической ямы, образовавшейся в результате политики «Одна семья - один ребенок», Пекину нужен не новый, а скорее опытный рулевой.

«Наши достижения за последнее столетие были поистине выдающимися, и более чем через сто лет со дня основания наша партия все еще находится в расцвете сил. Мы полностью убеждены что способны сотворить новые, еще большие чудеса на новом пути новой эпохи, чудеса, которые поразят весь мир», - сказал председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

Еще один острый вопрос - ситуация вокруг Тайваня. В решении этой проблемы как никогда нужна сильная рука. Вашингтон в открытую заявил о заключении 5 летнего контракта с Тайбеем, на обслуживание системы ПВО острова. А Командующий военно-морскими операциями США, адмирал Майкл Гилдей требует применить против Китая «самые смертоносные силы», чтобы закрыть Тайваньский вопрос раз и на всегда. Причем уже в этом году.

«На мой взгляд, это должно быть окно 2022 или 2023 года. Мы должны быть готовы к бою сегодня вечером… чтобы выставить самые смертоносные силы, какие только сможем», - командующий военно-морскими операциями США адмирал Майкл Гилдей.

По уверению экспертов, не стоит сбрасывать со счетов амбиции Пекина на ближневосточную и африканскую экспансию. Эти внешнеполитические векторы Пекина, так же не дают покоя Западу. За китайскими чаепитиями 20-го съезда пристально следили не только во всем мире.

По заверениям экспертов, от решений, принятых на этом съезде, будет зависеть многое в геополитической расстановке сил в мире. Не исключено, что западный бизнес и политики все же делали некую ставку на крыло Ху Цзиньтао. Ведь он хоть и является прокитайским политиком, но все же с ним есть возможность договориться.

«Говорят о том, что Ху Цзиньтао выступал за нормализацию отношений с США, за мирное решение Тайваньского вопроса...Это все так... он прекрасно понимал, что китайская экономика завязана с американскими и европейскими рынками, и Китаю с этими странами ссориться не с руки», - руководитель центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков.

В пользу версии политической борьбы говорит и то, что соратники Ху, в том числе премьер Госсовета Ли Кэцян и председатель Народного политического консультативного совета Ван Ян не вошли в новый состав ЦК. Когда генсека выводили, он сделал попытку попрощаться с одним из единомышленников. Тот явно растерялся. А вот Си Цзиньпин, напротив, держался уверенно. Впрочем есть и другая версия произошедшего - Ху Цзиньтао попросту плохо себя почувствовал.

«Скорее всего, это вопросы связанные со здоровьем и с тем, что оказали помощь. Потому что в Китае принято с уважением относиться к тем, кто раньше руководил государством, и версии связанные с публичным унижением я бы даже рассматривать не стал», - выразил мнение заведующий кафедрой истории стран Дальнего Востока, профессор СПбГУ Владимир Колотов.

Китайские власти уже подтвердили эту версию опубликовав видео начало заседания. На ней Ху Цзиньтао действительно выглядит несколько неуверенно. Впрочем, восточные истории всегда не однозначны. Стало ли плохо бывшему генсеку или это тонкая игра с демонстрацией Западу - сказать сложно. Пока уверенно можно говорить лишь о том, что места в Центральном комитете партии заняли сподвижники Си Цзиньпина. А сможет ли он нарушить многолетнею традиции и занять пост рулевого в третий раз, об этом станет известно завтра.