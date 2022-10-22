В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Китайское предупреждение или рука помощи: что стоит за инцидентом с экс-лидером КНР Ху Цзиньтао

Алексей Дегтярев
19:33 22.10.2022
Завтра Коммунистическая партия Китая будет выбирать нового Великого Кормчего. Сейчас в стране действует схема один руководитель — два срока.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Кадры с церемонии закрытия 20-ого съезда Коммунистической партии Китая поставили в тупик весь мир - предыдущего главу страны Ху Цзиньтао, в присутствии прессы в том числе иностранной выводят из зала заседания. Бывший генсек сопротивляется, хватается за бумажки и не проявляет желания выходить. Но его настойчиво берут под руки.

Растерянный Ху оглядывается ищет поддержки у нынешнего руководителя Си Цзиньпина, что-то ему говорит. Тот кивает лишь кивает головой, и его все же выпроваживают. Причем этот момент не показали на телевизионной трансляции церемонии закрытия, пишет CNN. СМИ принялись изучать ситуацию, строя одну догадку за другой.

Мнения тут же разделились. Одни считают, что таким образом Си Цзиньпин убрал с дороги главного конкурента в политической борьбе. Ху Цзиньтао символизирует эпоху либеральных послаблений, экономического роста. С ним связана надежда буржуазных слов населения на участие в политической  жизни государства.

«Эти люди лишены доступа к власти. Китайской буржуазии сказали обогащайтесь только не лезьте в политику. Но это невозможною Люди обладающие огромными состояниями обязательно будут задавать вопрос на свое присутствие во власти», - объяснил руководитель центра изучения стран Дальнего Востока  Кирилл Котков.

Завтра коммунистическая партия Китая будет выбирать нового Великого Кормчего. Сейчас в стране действует схема «Один руководитель — два срока». Но созданная еще Дэн Сяопинем система, по мнению некоторых экспертов, не отвечает реалиям, на которые сегодня приходится реагировать Китаю.

В условиях глобального экономического кризиса и демографической ямы, образовавшейся в результате политики «Одна семья - один ребенок», Пекину нужен не новый, а скорее опытный рулевой.

«Наши достижения за последнее столетие были поистине выдающимися, и более чем через сто лет со дня основания наша партия все еще находится в расцвете сил. Мы полностью убеждены что способны сотворить новые, еще большие чудеса на новом пути новой эпохи, чудеса, которые поразят весь мир», - сказал председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

Еще один острый вопрос - ситуация вокруг Тайваня. В решении этой проблемы как никогда нужна сильная рука. Вашингтон в открытую заявил о заключении 5 летнего контракта с Тайбеем, на обслуживание системы ПВО острова. А Командующий военно-морскими операциями США, адмирал Майкл Гилдей требует применить против Китая «самые смертоносные силы», чтобы закрыть Тайваньский вопрос раз и на всегда. Причем уже в этом году.

«На мой взгляд, это должно быть окно 2022 или 2023 года. Мы должны быть готовы к бою сегодня вечером… чтобы выставить самые смертоносные силы, какие только сможем», - командующий военно-морскими операциями США адмирал Майкл Гилдей.

По уверению экспертов, не стоит сбрасывать со счетов амбиции Пекина на ближневосточную и африканскую экспансию. Эти внешнеполитические векторы Пекина, так же не дают покоя Западу. За китайскими чаепитиями 20-го съезда пристально следили не только во всем мире.

По заверениям экспертов, от решений, принятых на этом съезде, будет зависеть многое в геополитической расстановке сил в мире. Не исключено, что западный бизнес и политики все же делали некую ставку на крыло Ху Цзиньтао. Ведь он хоть и является прокитайским политиком, но все же с ним есть возможность договориться.

«Говорят о том, что Ху Цзиньтао выступал за нормализацию отношений с США, за мирное решение Тайваньского вопроса...Это все так... он прекрасно понимал, что китайская экономика завязана с американскими и европейскими  рынками, и Китаю с этими странами ссориться не с руки», - руководитель центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков.

В пользу версии политической борьбы говорит и то, что соратники Ху, в том числе премьер Госсовета Ли Кэцян и председатель Народного политического консультативного совета Ван Ян не вошли в новый состав ЦК.  Когда генсека выводили, он сделал попытку попрощаться с одним из единомышленников. Тот явно растерялся. А вот Си Цзиньпин, напротив,  держался уверенно. Впрочем есть и другая версия произошедшего - Ху Цзиньтао попросту плохо себя почувствовал.

«Скорее всего, это вопросы связанные со здоровьем и с тем, что оказали помощь. Потому что в Китае принято с уважением относиться к тем, кто раньше руководил государством, и версии связанные с публичным унижением я бы даже рассматривать не стал», - выразил мнение заведующий кафедрой истории стран Дальнего Востока, профессор СПбГУ Владимир Колотов.

Китайские власти уже подтвердили эту версию опубликовав видео начало заседания. На ней Ху Цзиньтао действительно выглядит несколько неуверенно. Впрочем, восточные истории всегда не однозначны. Стало ли плохо бывшему генсеку или это тонкая игра с демонстрацией Западу - сказать сложно. Пока уверенно можно говорить лишь о том, что места в Центральном комитете партии заняли сподвижники Си Цзиньпина. А сможет ли он нарушить многолетнею традиции и занять пост рулевого в третий раз, об этом станет известно завтра.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:30 В стране и мире
Огненный шар: кадры ЧП на газовой ветке под Белгородом
16:40 В стране и мире
Миллионер с детьми и подругой находились на борту пропавшего у Коста-Рики самолета
16:28 В стране и мире
На Каховском водохранилище начали сбрасывать воду
15:10 Вопросы истории
Видео
В Подмосковье торжественно перезахоронили останки 174 красноармейцев, погибших в годы войны
13:46 Армия
Видео
МО РФ: сорвана попытка наступления ВСУ в ЛНР в направлении Куземовки
Популярное
Видео
Путин опробовал в деле винтовку СВД на полигоне в Рязанской области
Видео
Суровикин: российская группировка наращивает состав по всей линии боевого соприкосновения
Видео
«Красавицы»: Путину подарили фотоальбом с женами участников СВО из Самары
Видео
В Минобороны России сообщили об уничтожении станции космической связи Украины под Одессой
Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве
Пожилая немка оказалась преступным боссом, собиравшимся свергнуть правительство
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.