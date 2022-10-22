«Синьхуа» назвало причины инцидента с Ху Цзиньтао на XX съезде Компартии Китая

Сообщается, что в настоящее время пожилой политик чувствует себя намного лучше.

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Бывший председатель КНР Ху Цзиньтао покинул заседание XX съезда Коммунистической партии Китая по причине плохого самочувствия. Об этом сообщает государственное агентство «Синьхуа». Как выяснилось, Цзиньтао сам настоял на участии в съезде.

«Когда во время заседания он плохо себя почувствовал, персонал ради его здоровья проводил его в комнату рядом с местом проведения встречи для отдыха. Сейчас ему уже намного лучше», - сообщило агентство.

Инцидент произошел во время открытой для прессы части съезда. Через некоторое время 79-летний политик покинул президиум при помощи двух молодых людей. Ху Цзиньтао возглавлял ЦК КПК с 2002 по 2012 годы, и должность председателя КНР с 2003 по 2013 годы. На обеих должностях его сменил нынешний китайский лидер Си Цзиньпин.