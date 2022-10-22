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Бывшего лидера КНР Цзиньтао вывели под руки во время закрытия съезда КПК

Виктория Ивашечкина
12:27 22.10.2022
Произошедшее стало неожиданностью для политика, о причинах инцидента не сообщается.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Бывшего лидера Китая Ху Цзиньтао, который сидел в президиуме съезда Коммунистической партии Китая (КПК), во время церемонии закрытия вывели из зала. Произошедшее попало на видео, и можно увидеть, что для 79-летнего политика это стало неожиданностью, и он вначале не хотел покидать свое место. О причинах инцидента не сообщается.

Как сообщается, Цзиньтао занимал место в президиуме рядом с нынешним лидером страны Си Цзиньпином. Когда экс-лидер КНР вышел из президиума, он что-то сказал Си, тот кивнул ему в ответ. После этого Цзиньтао вывели из зала заседаний.

Ожидается, что после съезда Коммунистической партии Китая, который проходит с 16 по 22 октября, Цзиньпин будет избран на очередной пятилетний срок лидера партии и страны.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин объявил о закрытии двадцатого съезд КПК. На закрывающем съезд заседании порядка 2,3 тысячи делегатов приняли резолюцию по докладу Центрального комитета партии 19-го созыва, резолюцию по докладу о работе Центральной комиссии по проверке дисциплины 19-го созыва и резолюцию о внесении поправок к уставу КПК.

Кроме того, съезд утвердил состав ЦК КПК двадцатого созыва, а также новый состав Центральной комиссии по проверке дисциплины.

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