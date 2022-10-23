Под плотным огнем ВСУ: как связист спас раненого офицера и восстановил поврежденную технику

За проявленные мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе проведения СВО старший сержант Иван Аксенов был награжден Орденом Мужества.

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В Минобороны России рассказали, как механик-телефонист узла связи ЗВО старший сержант Иван Аксенов, рискуя жизнью, спас офицера в зоне СВО, а также восстановил поврежденную технику.

В результате артиллерийских ударов украинских националистов по местам расположения российских подразделений повреждения получила часть техники войск связи.

Аксенов в составе экипажа под плотным огнем националистов выдвинулся к поврежденной аппаратуре и немедленно приступил к ее восстановлению.

«Находясь на позиции, Иван обнаружил получившего тяжелые ранения офицера, находящегося в зоне ведения огня противником. Рискуя своей жизнью, Иван вытащил раненого из-под вражеского огня, перенес его в безопасное место и оказал неотложную медицинскую помощь», - говорится в сообщении МО РФ.

Аксенов спас офицеру жизнь. Также ему удалось оперативно восстановить поврежденную технику связи - это дало возможность обеспечить устойчивое управление подразделениями и отразить вражескую атаку.

За проявленные мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе проведения СВО старший сержант Иван Аксенов был награжден Орденом Мужества. Госнаграду Ивану вручил начальник войск связи ЗВО полковник Олег Зюбин.

Материал подготовила Анна Назайкина и Николай Баранов.