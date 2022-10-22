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Огненный шар: кадры ЧП на газовой ветке под Белгородом

Анна Назайкина
18:30 22.10.2022
По словам губернатора Гладкова, для того, чтобы приступить к восстановительным работам, нужно дождаться момента, когда газ прогорит.
Огненный шар: кадры ЧП на газовой ветке под Белгородом
© Фото: vvgladkov, Telegram
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Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале опубликовал фотографию с места ЧП на газовой ветке.

«В одном из районов области есть повреждение газовой ветки. Она заглушена. Наши потребители остаются с газом. Ждем выгорания газа», - написал он.

Губернатор отметил, что в настоящий момент на месте происшествия работаюь аварийно-восстановительные бригады.

По словам Гладкова, для того, чтобы приступить к восстановлению, нужно дождаться момента, когда газ прогорит.

Ранее ВСУ обстреляли город Шебекино под Белгородом. По последним данным, в результате произошедшего погибли два человека, в том числе ребенок. Еще 14 человек ранены. В настоящий момент им оказывают помощь. 

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