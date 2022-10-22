Губернатор Белгородской области уточнил данные по пострадавшим при обстрелах ВСУ по Шебекино

По словам Вячеслав Гладкова, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

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Губернатор Белгородской области сообщил, что в результате обстрелов города Шебекино со стороны Вооруженных сил Украины пострадали 11 мирных граждан, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

«Уточнение по пострадавшим: одиннадцать человек, 4 из них в тяжелом состоянии. Все доставлены в районную центральную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что украинские войска ведут обстрел по городу Шебекино Белгородской области. Сообщалось, что в результате ударов были ранены пять человек. Кроме того, были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.