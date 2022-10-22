Гладков подтвердил гибель двух человек от обстрелов в Шебекино

По последним данным, в результате произошедшего пострадали 11 человек.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил в своем Telegram-канале гибель двух человек от обстрелов в Шебекино.

«По подтвержденным данным от МЧС, погибло два человека среди мирных жителей», - написал он.

Кроме того, глава региона добавил, что из-за попавших снарядов почти 15 тысяч человек остались без электричества. Он уточнил, что для того, что решить проблему, необходимо пять-шесть часов.

Ранее Гладков назвал число раненных при обстрелах ВСУ мирных жителей города. По последним данным, в результате произошедшего пострадали 11 человек. Всем им оказывают помощь в медицинских учреждениях.