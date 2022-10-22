Власти Белгородской области сообщили о пяти раненых при обстреле Шебекино

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Украинские войска ведут обстрел по городу Шебекино Белгородской области, в результате ударов ранены пять человек. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Выезжая из села, увидел дым в районе Шебекино. Сразу же получил информацию, что идет обстрел города Шебекино. Пострадали гражданские объекты», - написал он в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, ранения получили пять мирных жителей. По словам Гладкова, им будет оказана вся необходимая медицинская помощь.

Ранее губернатор Белгородской области продлил до 6 ноября высокий (желтый) уровень террористической опасности. Также в регионе продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов.