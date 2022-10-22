Американский эксперт рассказал о главной ошибке Белого дома на Украине

По мнению политолога, усилия Штатов по наведению порядка в мире никогда не приносили результатов в прошлом.

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Американские демократы втянули США в долгий и дорогостоящий конфликт на Украине. Он мог бы закончиться гораздо раньше, если бы власти Штатов отказали Киеву в его желании вступить в НАТО. Так считает обозреватель издания American Thinker Фрэнк Либерато.

«Если бы украинцы встали перед выбором отказаться от НАТО или продолжить конфликт, то очевидно, какой вариант стал бы фаворитом. Мы могли уже забыть об украинском кризисе, если бы не давление на режим Зеленского», - заявил автор статьи.

Либерато добавил, что вместо этого власти США «продолжают тратить на Украину миллиарды долларов налогоплательщиков, что не имеет законного обоснования с точки зрения американских интересов».

По его мнению, усилия США по наведению порядка в мире никогда не приносили результатов в прошлом. Он напомнил о конфликтах во Вьетнаме, Афганистане и Ираке.

Ранее экс-помощник Рональда Рейгана Дуг Бэндоу заявил, что США следует пересмотреть отношения с Турцией, Саудовской Аравией и Южной Кореей, как с «союзниками, причинившими вред Америке».