В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Американский эксперт рассказал о главной ошибке Белого дома на Украине

Виктория Ивашечкина
14:24 22.10.2022
По мнению политолога, усилия Штатов по наведению порядка в мире никогда не приносили результатов в прошлом.
Американский эксперт рассказал о главной ошибке Белого дома на Украине
© Фото: Ting Shen, Xinhua, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Американские демократы втянули США в долгий и дорогостоящий конфликт на Украине. Он мог бы закончиться гораздо раньше, если бы власти Штатов отказали Киеву в его желании вступить в НАТО. Так считает обозреватель издания American Thinker Фрэнк Либерато. 

«Если бы украинцы встали перед выбором отказаться от НАТО или продолжить конфликт, то очевидно, какой вариант стал бы фаворитом. Мы могли уже забыть об украинском кризисе, если бы не давление на режим Зеленского», - заявил автор статьи.

Либерато добавил, что вместо этого власти США «продолжают тратить на Украину миллиарды долларов налогоплательщиков, что не имеет законного обоснования с точки зрения американских интересов».

По его мнению, усилия США по наведению порядка в мире никогда не приносили результатов в прошлом. Он напомнил о конфликтах во Вьетнаме, Афганистане и Ираке.

Ранее экс-помощник Рональда Рейгана Дуг Бэндоу заявил, что США следует пересмотреть отношения с Турцией, Саудовской Аравией и Южной Кореей, как с «союзниками, причинившими вред Америке».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:29 В стране и мире
Гладков подтвердил гибель двух человек от обстрелов в Шебекино
13:46 Армия
Видео
МО РФ: сорвана попытка наступления ВСУ в ЛНР в направлении Куземовки
13:38 В стране и мире
На Украине призвали Запад предоставить Киеву средства противодействия БПЛА
12:27 В стране и мире
Видео
Бывшего лидера КНР Цзиньтао вывели под руки во время закрытия съезда КПК
12:02 В стране и мире
Новый премьер Италии Мелони и 24 министра приведены к присяге
Популярное
Видео
Путин опробовал в деле винтовку СВД на полигоне в Рязанской области
Видео
Суровикин: российская группировка наращивает состав по всей линии боевого соприкосновения
Видео
«Красавицы»: Путину подарили фотоальбом с женами участников СВО из Самары
Видео
В Минобороны России сообщили об уничтожении станции космической связи Украины под Одессой
Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве
Пожилая немка оказалась преступным боссом, собиравшимся свергнуть правительство
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.