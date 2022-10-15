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Обозреватель TAC назвал трех союзников, причинивших вред США

Ирина Елагина
21:33 15.10.2022
Бывший помощник Рональда Рейгана заявил, что США следует пересмотреть список стран-союзников.
Обозреватель TAC назвал трех союзников, причинивших вред США
© Фото: Alex Edelman ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Экс-помощник Рональда Рейгана Дуг Бэндоу заявил, что США следует пересмотреть отношения с Турцией, Саудовской Аравией и Южной Кореей, как с «союзниками, причинившими вред Америке». Об этом политик написал в статье для The American Conservative.

Бэндоу припомнил недавний эпизод с Саудовской Аравией, которая совместно с ОПЕК+ приняла решение о сокращении добычи нефти - вопреки требованиям США о наращивании добычи и сдерживании цен в соответствии с антироссийскими санкциями.

В ситуации с Южной Кореей обозреватель считает странным, что страна, при столь мощном экономическом потенциале, требует защиты от США. С Турцией, по мнению эксперта, США расходятся во внешнеполитическом курсе, так как позиция Анкара идет вразрез с интересами Вашингтона, и эта страна стала «пятой колонной альянса».

«Настало время положить конец ненужной союзнической зависимости от американского народа», — резюмировал эксперт.

По мнению обозревателя, НАТО пора признать, что в состав альянса «входит много бесполезных в военном отношении членов».

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