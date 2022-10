В стране и мире Хакеры выставили номер мобильного Лиз Трасс на продажу Ирина Елагина По данным The Mail on Sunday, хакеры получили доступ к базе телефонных номеров Даунинг-стрит. © Фото: Tejas Sandhu Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: По данным The Mail on Sunday, хакеры получили доступ к базе мобильных телефонных номеров кабинета министров Великобритании, включая данные сотового премьер-министра Лиз Трасс и 25 членов правительства. «Теневой американский сайт предлагает пользователям получить доступ к своей базе данных за £6,5 ($7,2) в неделю», - процитировало издание ТАСС. Кроме номера телефона Трасс, на продажу выставлены данные о сотовых телефонах министра иностранных дел Джеймса Клеверли, министра финансов Квази Квартенга, главы МВД Суэллы Браверман и Минобороны Бена Уоллеса. Среди лотов есть также адреса электронной почты известных британских политиков, причем вместе с паролями. Эксперты в области кибербезопасности считают, что утечкой данных могут воспользоваться иностранные правительства в своих интересах. По данным издания, британские спецслужбы проверяют, каким образом приватная информация о членах правительства могла попасть к хакерам. Ранее Трасс написала в Twitter о намерении ужесточить антироссийские санкции из-за референдумов о вхождении четырез регионов в состав РФ и вызвала возмущение подписчиков. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика