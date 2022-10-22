МО РФ: сорвана попытка наступления ВСУ в ЛНР в направлении Куземовки

По данным оборонного ведомства, в ходе отражения атаки российские военнослужащие уничтожили более двадцати человек личного состава, один танк, один бронетранспортер и три автомобиля ВСУ.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"

На Купянском направлении подразделения украинских войск осуществили неудачную попытку наступления в район населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На Купянском направлении противник осуществил неудачную попытку наступательных действий в направлении населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики», - сказал он.

По данным оборонного ведомства, в ходе отражения атаки российские военнослужащие уничтожили более двадцати человек личного состава, один танк, один бронетранспортер и три автомобиля ВСУ.

Кроме того, в Минобороны России заявили, что в Харькове были поражены цеха украинского оборонного предприятия «Коммунар». Отмечается, что высокоточными ударами ВКС РФ были уничтожены головные части для украинских противокорабельных ракет «Нептун».

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.