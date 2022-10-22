МО РФ: в Харькове поражены цеха оборонного предприятия «Коммунар»

В ходе операции ВС РФ уничтожили головные части для украинских противокорабельных ракет «Нептун», производимые на данном предприятии.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Минобороны России заявили, что в Харькове были поражены цеха украинского оборонного предприятия «Коммунар».

«Высокоточным оружием ВКС России в городе Харьков поражены цеха оборонного предприятия "Коммунар", на котором уничтожены головные части для украинских противокорабельных ракет "Нептун", производимые на данном предприятии», - рассказал в ходе брифинга официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Кроме этого, по его словам, на Купянском направлении ВСУ осуществили неудачную попытку наступательных действий в направлении Куземовки ЛНР. В ходе отражения атаки ВС РФ уничтожили более 20 человек личного состава, один танк, один бронетранспортер и три автомобиля.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры уничтоженной бронетехники украинских военных подразделением Воздушно-десантных войск в ходе проведения спецоперации.

Российские десантники обнаружили выдвижение танковой колонны ВСУ и нанесли огневое поражение при поддержке авиации, артиллерии и огнем противотанковых ракетных комплексов (ПТРК).

Материал подготовили Виктория Ивашечкина и Николай Баранов