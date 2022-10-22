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Минобороны показало кадры уничтоженной российскими десантниками колонны бронетехники ВСУ

13:20 22.10.2022
В ходе боестолкновения бойцы ВС РФ уничтожили более десяти танков, а также бронетранспортеры и другую бронированную технику ВСУ.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры уничтоженной бронетехники украинских военных подразделением Воздушно-десантных войск в ходе проведения специальной военной операции.

Российские десантники обнаружили выдвижение танковой колонны Вооруженных сил Украины и нанесли огневое поражение при поддержке авиации, артиллерии и огнем противотанковых ракетных комплексов (ПТРК).

В ходе боестолкновения бойцы ВС РФ уничтожили более десяти танков, а также бронетранспортеры и другую бронированную технику противника.

Ранее были опубликованы кадры боевой работы расчетов самоходных артиллерийских орудий (САО) 2С9 «Нона» артподразделения Воздушно-десантных войск по живой силе, технике и пунктам управления украинских войск в ходе спецоперации. Разведку целей, корректировку огня и объективный контроль поражения вражеских целей орудиями обеспечивают расчеты беспилотных летательных аппаратов.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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