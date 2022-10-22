Армия Минобороны показало кадры уничтоженной российскими десантниками колонны бронетехники ВСУ В ходе боестолкновения бойцы ВС РФ уничтожили более десяти танков, а также бронетранспортеры и другую бронированную технику ВСУ. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры уничтоженной бронетехники украинских военных подразделением Воздушно-десантных войск в ходе проведения специальной военной операции. Российские десантники обнаружили выдвижение танковой колонны Вооруженных сил Украины и нанесли огневое поражение при поддержке авиации, артиллерии и огнем противотанковых ракетных комплексов (ПТРК). В ходе боестолкновения бойцы ВС РФ уничтожили более десяти танков, а также бронетранспортеры и другую бронированную технику противника. Ранее были опубликованы кадры боевой работы расчетов самоходных артиллерийских орудий (САО) 2С9 «Нона» артподразделения Воздушно-десантных войск по живой силе, технике и пунктам управления украинских войск в ходе спецоперации. Разведку целей, корректировку огня и объективный контроль поражения вражеских целей орудиями обеспечивают расчеты беспилотных летательных аппаратов. Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика