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От аэросаней до стратегических бомбардировщиков: КБ «Туполев» отмечает 100-летний юбилей

Игорь Лапик
01:36 22.10.2022
За вековую историю КБ разработало множество самолетов, которые стали легендарными.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"
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В России сегодня отмечают 100-летие со дня основания конструкторского бюро «Туполев». Его вековая история началась с аэросаней. Принципы аэродинамики и цельнометаллические формы легли в основу первых самолетов, которые сначала получили название по инициалам авиаконструктора Андрей Николаевич Туполев - АНТ.    

Аббревиатуру поменяли на «ТУ» в годы Великой Отечественной войны. В это время КБ дало фронту пикирующие бомбардировщики ТУ-2. В послевоенные годы будущий монстр советской гражданской авиации создает свой первый гражданский турбо-реактивный лайнер. ТУ-104 оказался настолько успешной моделью, что все последующие самолеты по сей день имеют «четверку» в названии.   

В туполевском КБ гражданские самолеты проектировались с учетом опыта создания военных машин. Символ холодной войны дальний бомбардировщик ТУ-95 стал прототипом самого надежного в истории дальнемагистрального самолета ТУ-114. Он летал без посадки за океан и не потерпел ни одной катастрофы.

Мечту о головокружительной скорости и комфорте воплотил первый в мире сверхзвуковой пассажирский лайнер ТУ-144. Он взлетел раньше чем его конкурент из англо-французского проекта «Конкорд». Рейс из Москвы в Алма-Ату длился полтора часа. Сам по себе был воплощением бизнесс-класса. Пассажирам на первых рейсах подавали черную икру и коньяк, а в иллюминаторе можно было увидеть, как выглядит стратосфера.

Но главной легендой и «рабочей лошадкой» отечественной авиации суждено было стать самому массовому отечественному авиалайнеру ТУ-154. Воздушные суда Туполева в СССР были по-настоящему народными. Они даже стали героями кинематогрофа.

Конструкторское бюро «Туполев» весьма универсальное. Авиаконструкторы даже оформляли станции метро, а также подсветку и стекла оружейной палаты.   

«Занимались яхтами и трейлерами, был опыт работ с алюминиевыми сплавами. Шло на экспорт в Югославию. Трейлеры для путешествий ,кухни, комнаты на колесах. Югославы это все заказывали», - рассказывает Андрей Туполев, внук авиаконструктора Андрея Туполева

Андрей Туполев создал не просто конструкторское бюро, а целую школу, которая и сейчас спустя 100 лет продолжает начатое им дело. Только самолеты конструируют уже не на кульманах, как в кинохронике, а полностью в цифровой среде.  

Отметим, сейчас конструкторское бюро также занимается активной модернизацией уже стоящих на вооружении самолетов.

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