В Пекине завершился XX съезд Компартии КНР

В воскресенье, 23 октября, пройдет первый пленум ЦК партии 20-го созыва. Ожидается, что китайский лидер Си Цзиньпин будет избран на третий срок в качестве генсека КПК.

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Генеральный секретарь Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин объявил о закрытии двадцатого съезд КПК, который в субботу завершился в Пекине. На закрывающем съезд заседании, проходившем в Доме народных собраний, порядка 2,3 тысячи делегатов приняли резолюцию по докладу Центрального комитета партии 19-го созыва, резолюцию по докладу о работе Центральной комиссии по проверке дисциплины 19-го созыва и резолюцию о внесении поправок к уставу КПК.

Все документы были приняты единогласно находящимися в зале делегатами, при этом, как отметил корреспондент РИА Новости, не было тех, кто воздержался или выступил против.

Кроме того, съезд утвердил состав ЦК КПК двадцатого созыва, а также новый состав Центральной комиссии по проверке дисциплины.

Сообщается, что в воскресенье, 23 октября, пройдет первый пленум ЦК партии 20-го созыва, который назначит новый состав Политбюро ЦК и Постоянного комитета Политбюро (партийную и политическую элиту, которая будет осуществлять управление страной в ближайшие пять лет). Также ожидается, что китайский лидер Си Цзиньпин будет избран на третий срок в качестве генсека КПК.

Ранее генсек Коммунистической партии КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай продемонстрировал всему миру, что решителен в своем намерении подавить сепаратистские амбиции и действия, направленные в отношении Тайваня. По его словам, государство развернуло масштабную борьбу против отделения Тайваня. Резкий отпор также встретило вмешательство сторонних сил, устраивающих провокации и пытающихся повлиять на положение дел относительно острова.