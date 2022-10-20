Путин подписал закон о праве мобилизованных передавать управление бизнесом на время участия в СВО
Также мобилизованные бизнесмены получают в свое распоряжение пять рабочих дней на решение организационных вопросов по дальнейшему осуществлению предпринимательской деятельности.
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Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий мобилизованным предпринимателям передавать управление бизнесом доверенным лицам на время участия в спецоперации.
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Также, согласно внесенным президентом изменениям, мобилизованные бизнесмены получают в свое распоряжение пять рабочих дней на решение организационных вопросов по дальнейшему осуществлению предпринимательской деятельности.
Ранее Путин подписал указ об упразднении Ростуризма.