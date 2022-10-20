В стране и мире Путин подписал закон о праве мобилизованных передавать управление бизнесом на время участия в СВО Тимур Шерзад Также мобилизованные бизнесмены получают в свое распоряжение пять рабочих дней на решение организационных вопросов по дальнейшему осуществлению предпринимательской деятельности. © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий мобилизованным предпринимателям передавать управление бизнесом доверенным лицам на время участия в спецоперации. С текстом нововведений можно ознакомиться на портале правовой информации. Также, согласно внесенным президентом изменениям, мобилизованные бизнесмены получают в свое распоряжение пять рабочих дней на решение организационных вопросов по дальнейшему осуществлению предпринимательской деятельности. Ранее Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. Экспертное мнение и аналитика