В стране и мире Spiegel: Германия передала Украине первую из четырех систем ПВО IRIS-T Ирина Елагина По данным СМИ, передача комплекса состоялась на польско-украинской границе 11 октября. © Фото: www.imago-images.de Globallookpress Читайте нас на: По данным Spiegel, Германия передала Украине первую из четырех обещанных систем ПВО IRIS-T SLM. Источник издания сообщил, что передача комплекса состоялась на польско-украинской границе 11 октября. «Германия передала Украине первую из четырех обещанных систем ПВО Iris-T SLM. Федеральное правительство выполняет обещание, которое канцлер Олаф Шольц дал в Бундестаге в начале июня. Совсем недавно министр обороны Кристин Ламбрехт пообещала досрочную доставку. Первоначально первая передача была запланирована на ноябрь», - пишет Spiegel. Эксперты издания отметили, что поставленный комплекс «является самой современной системой ПВО Германии». Ранее сообщалось, что министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт во время визита в Одессу обещала поставить системы ПВО IRIS-T SLM. Экспертное мнение и аналитика