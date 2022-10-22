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Небензя: Киев так и не показал список жертв провокации в Буче

Сергей Лебедев
00:39 22.10.2022
Это свидетельствует о том, что Украине нечего предъявить для подтверждения своих обвинений.
Небензя: Киев так и не показал список жертв провокации в Буче
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com
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Украина так и не предоставила имена жертв провокации в Буче. Об этом на заседании Совета Безопасности заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. По его словам, это свидетельствует о том, что Киеву нечего предъявить для подтверждения своих обвинений.

«Наши западные коллеги пытаются при этом делать вид, что ничего и доказывать не нужно, достаточно просто верить на слово любым утверждениям представителей киевского режима», - сказал Небензя.

Напомним, недавно пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что киевский режим раскручивает в Изюме тот же сценарий, что и в Буче. Все обвинения в убийстве мирных жителей являются враньем.

По словам представителя Кремля, Россия будет отстаивать правду.

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