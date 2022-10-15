В стране и мире В Подмосковье возник крупный пожар на стройке жилого комплекса Алексей Курильченко На данный момент информации о пострадавших нет. © Видео: Вконтакте, Мое Видное © Фото: ЖК "Южная Битца", Телеграм Читайте нас на: На территории жилого комплекса «Южная Битца» в Ленинском районе Подмосковья произошел крупный пожар. На данный момент о пострадавших не сообщается. «Загорелась стройплощадка корпуса 11», - сообщается в Telegram-канале ЖК. Ранее в Москве загорелся двухэтажный автосервис, площадь которого составляет около 900 квадратных метров. К ликвидации огня привлекли 30 единиц техники и около ста человек личного состава. Экспертное мнение и аналитика