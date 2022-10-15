В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Подмосковье возник крупный пожар на стройке жилого комплекса

Алексей Курильченко
17:29 15.10.2022
На данный момент информации о пострадавших нет.
© Видео: Вконтакте, Мое Видное © Фото: ЖК "Южная Битца", Телеграм
Читайте нас на:

На территории жилого комплекса «Южная Битца» в Ленинском районе Подмосковья произошел крупный пожар. На данный момент о пострадавших не сообщается.

«Загорелась стройплощадка корпуса 11», - сообщается в Telegram-канале ЖК.

Ранее в Москве загорелся двухэтажный автосервис, площадь которого составляет около 900 квадратных метров. К ликвидации огня привлекли 30 единиц техники и около ста человек личного состава.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:51 В стране и мире
На левой части Крымского моста завершено укрепление пролетных строений
13:41 Армия
Видео
МО РФ: сорвана попытка ВСУ провести речную десантную операцию в районе ЗАЭС
12:41 В стране и мире
Горадминистрация Киева сообщила о воздушной тревоге
11:21 В стране и мире
Путин выразил соболезнования Эрдогану из-за гибели десятков человек на угольной шахте в Турции
08:41 В стране и мире
Число погибших при взрыве в шахте на севере Турции возросло до 28 человек
Популярное
Пожилая немка оказалась преступным боссом, собиравшимся свергнуть правительство
Видео
МО РФ показало кадры применения барражирующего боеприпаса «Ланцет» по украинским войскам
Видео
Путешествие атомохода: в Кронштадте прошел завершающий этап транспортировки АПЛ «Ленинский комсомол»
Видео
Как Киеву удалось устроить теракт на Крымском мосту: ФСБ обнародовала подробности расследования
Видео
Путин заявил, что РФ не будет поставлять энергоресурсы странам, устанавливающим потолок цен
Видео
Минобороны России: в районе Запорожья поражены штаб «Правого сектора»* и узел связи «Азова»**
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.