В Подмосковье возник крупный пожар на стройке жилого комплекса
На данный момент информации о пострадавших нет.
© Видео: Вконтакте, Мое Видное © Фото: ЖК "Южная Битца", Телеграм
На территории жилого комплекса «Южная Битца» в Ленинском районе Подмосковья произошел крупный пожар. На данный момент о пострадавших не сообщается.
«Загорелась стройплощадка корпуса 11», - сообщается в Telegram-канале ЖК.
Ранее в Москве загорелся двухэтажный автосервис, площадь которого составляет около 900 квадратных метров. К ликвидации огня привлекли 30 единиц техники и около ста человек личного состава.