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Плющенко считает Роднину более легендарной, чем он и Ягудин

Виктория Ивашечкина
09:43 21.10.2022
Ранее фигуристы обменялись в СМИ едкими комментариями в адрес друг друга.
Плющенко считает Роднину более легендарной, чем он и Ягудин
© Фото: Kenjiro Matsuo, AFLO, GlobalLookPress
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко выразил согласие со словами обладательницы трех золотых олимпийских медалей Ирины Родниной, что она является более легендарной, чем он и победитель Игр-2002 Алексей Ягудин.

«Она, конечно. Ирина Константиновна, конечно, великая, я полностью солидарен. А мы растем», - ответил фигурист на вопросы журналистов, согласен ли он с мнением Родниной, передает РИА Новости.

Ранее Евгений Плющенко и Алексей Ягудин обменялись в СМИ едкими комментариями в адрес друг друга. Спортсмены, в частности, привели статистику со своими достижениями. После этого Ирина Роднина, отвечая на вопрос журналистов, кто из этих фигуристов является более легендарным, ответила: «Я».

В начале октября появилась информация, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова проходит лечение из-за вертебро-базилярной недостаточности. Врачи якобы диагностировали у Тарасовой нарушение функций мозга, вызванное уменьшением кровоснабжения. От госпитализации она отказалась.

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