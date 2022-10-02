Украинские войска обстреляли Донецк и Александровку

© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Вооруженные силы Украины за 17 минут обстреляли Куйбышевский район Донецка и населенный пункт Александровка снарядами «натовского» калибра 155 миллиметров. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: 17.37 - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Александровка: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.54 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров», - говорится в Telegram-канале представительства.

Ранее Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что из-за обстрелов украинских войск в Донецкой Народной Республике за сутки погибли семь человек. Сообщалось, что еще десять человек получили ранения, все жертвы обстрелов были мирными жителями.