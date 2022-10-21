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Восстановить справедливость: как суд в Санкт-Петербурге официально признал блокаду Ленинграда геноцидом

Павел Кутаренко
Виктория Ивашечкина
07:04 21.10.2022
Причиненный городу и ее жителем ущерб, по оценкам экспертов, составил более 35 триллионов рублей.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Jiri Hubatka imageBROKER.com Globallookpress
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Суд в Санкт-Петербурге признал блокаду Ленинграда геноцидом, военным преступлением и преступлением против человечности. Показания дали свидетели, специалисты-историки, к делу приобщили и секретные документы. В итоге, решение суда - это еще и ответ тем, кто пытается переписать историю.

Момент исторический. Скамья подсудимых пуста, с момента совершения преступления больше 80 лет прошло, но у блокады Ленинграда нет сроков давности. Особенно для тех, кто ее пережил и дождался завершения процесса. 

Заявление о признании блокады Ленинграда геноцидом было подано прокуратурой Петербурга по поручению генерального прокурора России. Теперь установлено, что виновна в военных преступлениях половина Европы.

«Суду предоставлены задокументированные факты помимо участия вооруженных формирований немецко-фашистских захватчиков, воинских подразделений, сформированных на территории Бельгии, Италии, Испании, Нидерландов, Норвегии и Финляндии». - заявил прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник.

Половина жителей этой большой коммунальной квартиры не пережила блокаду. Надежда Ивановна Кузьмина помнит каждого: в 41-ом ей было 13 лет. Совсем девчонка, но пришлось быстро повзрослеть, когда мама и папа слегли от голода в первую, самую страшную блокадную зиму. Она тушила «зажигалки» на крышах, дежурила в бомбоубежище, отоваривала карточки на хлеб, носила воду из Невы - ей и утоляла голод.

Надежда Ивановна выступила свидетелем на судебном процессе, где были изучены не только показания очевидцев преступлений, то есть нацистов, но и множество исторических документов, в том числе до сих пор засекреченных. Их анализ позволил доказать, что враг намеренно и методично уничтожал мирное население Ленинграда.

Когда снарядов и бомб стало не хватать, руководство Третьего рейха приговорило Ленинград к голодной смерти. А сам план истребления населения Советского Союза был разработан еще до вторжения в нашу страну - доказать это смог историк Егор Яковлев, эксперт судебного процесса. Он нашел и опубликовал ранее неизвестные документы, доказывающие что действия нацистов и их пособников - именно геноцид.

Важно понимать, что задача судебного процесса - не просто юридическая констатация факта геноцида. Это еще и ответ всем тем, кто пытается переписать историю.

Только теперь наконец подсчитан размер ущерба, причиненный Ленинграду и его жителям в годы блокады - он составил более 35 триллионов рублей. Оценен масштаб той трагедии - названы ее виновники и последствия.

В результате этого процесса в суде удалось скорректировать данные о погибших в результате блокады Ленинграда - и они оказались значительно выше, чем считалось ранее. Жертвами нацистских преступников стали не менее 1 миллиона 93 тысяч человек.

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