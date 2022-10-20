Петербургский суд признал геноцидом блокаду Ленинграда германскими нацистами

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Суд Санкт-Петербурга признал блокаду Ленинграда в годы Великой Отечественной войны геноцидом населения, сообщает корреспондент «Звезды» из зала суда.

Ранее Следственный комитет РФ собрал доказательства того, что германские нацисты участвовали в массовом уничтожении мирных жителей города на Неве.

В рамках расследования уголовных дел следствие изучило архивные документы и материалы послевоенных судебных процессов, допросов свидетелей и потерпевших, проведения поисковых мероприятий и анализы экспертных заключений. На основе этого была сформирована доказательственная база совершения геноцида населения Ленинграда.

После изучения документов стало достоверно известно, что противник участвовал в разрушении Северной столицы, истреблении как мирных жителей города, так и пленных красноармейцев. В ходе блокады город подвергался обстрелам и бомбардировкам.