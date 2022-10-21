Маск назвал «хорошим троллингом» шутку Медведева про Трасс
Накануне британский политик, которая продержалась на посту премьера страны всего 44 дня, подала в отставку.
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Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал в Twitter шутку заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева про отставку премьер-министра Британии Лиз Трасс.
«Весьма хороший троллинг, если честно», - с иронией отметил глава Tesla.
Ранее Медведев «поздравил» в Twitter салат-латук с «победой» над Лиз Трасс.
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