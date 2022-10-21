Маск назвал «хорошим троллингом» шутку Медведева про Трасс

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Напомним, накануне политик подала в отставку. Трасс занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня. Ее премьерство стало самым коротким в истории страны. При этом Трасс будет занимать должность главы правительства до тех пор, пока в стране не выберут нового премьера. По ее словам, выборы состоятся уже на следующей неделе.

Ранее британские СМИ запустили онлайн-трансляцию, во время которой демонстрировался стол, где находились фото Трасс и салат-латук. Букмекеры в шутку предлагали делать ставки, «следя за их гонкой». После комментариев политика под видео появилась подпись «салат пережил Трасс».