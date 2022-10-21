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Маск назвал «хорошим троллингом» шутку Медведева про Трасс

Виктория Ивашечкина
07:36 21.10.2022
Накануне британский политик, которая продержалась на посту премьера страны всего 44 дня, подала в отставку.
Маск назвал «хорошим троллингом» шутку Медведева про Трасс
© Фото: Flashpic, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал в Twitter шутку заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева про отставку премьер-министра Британии Лиз Трасс.

«Весьма хороший троллинг, если честно», - с иронией отметил глава Tesla.

Ранее Медведев «поздравил» в Twitter салат-латук с «победой» над Лиз Трасс.

© MedvedevRussiaE, Twitter

Напомним, накануне политик подала в отставку. Трасс занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня. Ее премьерство стало самым коротким в истории страны. При этом Трасс будет занимать должность главы правительства до тех пор, пока в стране не выберут нового премьера. По ее словам, выборы состоятся уже на следующей неделе. 

Ранее британские СМИ запустили онлайн-трансляцию, во время которой демонстрировался стол, где находились фото Трасс и салат-латук. Букмекеры в шутку предлагали делать ставки, «следя за их гонкой». После комментариев политика под видео появилась подпись «салат пережил Трасс».

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