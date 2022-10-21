Баллистической ракетой по объектам ВСУ: кадры боевой работы расчетов «Искандер-М» в зоне СВО

Командование ЦВО отмечает высокую эффективность работы расчетов «Искандер-М», которые наносят высокоточные ракетные удары по военным объектам украинских войск.

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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы расчетов оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» Центрального военного округа (ЦВО) в зоне проведения специальной военной операции.

В ходе боевого дежурства на пункт боевого управления дивизиона поступили координаты цели противника. ОТРК был приведен в боевую готовность, после чего расчет комплекса нанес точный удар баллистической ракетой по военной инфраструктуре украинских войск. После успешного поражения вражеской цели военнослужащие меняют место дислокации.

Командование Центрального военного округа отмечает высокую эффективность работы расчетов «Искандер-М», которые наносят высокоточные ракетные удары по военным объектам ВСУ.

Ранее «Звезда» рассказала, как ЗРК «Тор» уничтожает на передовой беспилотники ВСУ. Экипаж зенитного-ракетного комплекса ликвидирует воздушные цели днем, ночью и при любой погоде. Частая смена позиций и маскировка - залог безопасности расчета «Тор».

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.