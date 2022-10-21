В Госдуме предложили освободить мобилизованных от транспортного налога

На данный момент в ГД поступает большое количество обращений насчет расширения льгот для мобилизованных россиян.

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Депутат Госдумы Василий Власов предложил заморозить начисление транспортного налога мобилизованным на время службы. Копия письма премьер-министру Михаилу Мишустину есть в распоряжении RT.

В обращении отмечается, что депутату поступает большое количество обращений насчет расширения льгот для мобилизованных граждан. Также поступают предложения об отмене транспортного налога из-за невозможности использования транспортного средства в период прохождения военной службы.

«Учитывая актуальность выработки дополнительных мер поддержки граждан, прошу оценить целесообразность отмены транспортного налога в период прохождения военной службы в рамках частичной мобилизации», - сказано в тексте обращения.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил о неактуальности повышения налогов для населения. По его мнению, сейчас «далеко не самое подходящее время» для подобных решений. Силуанов назвал очень чувствительным моментом любую налоговую индексацию.