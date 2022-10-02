В Кабардино-Балкарии ликвидировали двоих боевиков, пытавшихся заложить взрывчатку на железной дороге

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В Кабардино-Балкарии ликвидированы двое боевиков, пытавшихся заложить взрывчатку на железной дороге, задержан их сообщник. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом, МВД и Росгвардией предотвращен диверсионно-террористический акт на объектах транспортной инфраструктуры Кабардино-Балкарской Республики. В результате оперативно-разыскных мероприятий вблизи железнодорожного моста через канал им. В. И. Ленина в районе станицы Солдатской Прохладненского района КБР обнаружены двое вооруженных террористов, осуществлявших установку взрывного устройства под железнодорожным полотном», - сообщили в ведомстве.

При попытке задержания они оказали вооруженное сопротивление и ответным огнем были нейтрализованы. Сообщается, что среди сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет.

Как отметили в Федеральной службе безопасности Российской Федерации, на месте преступления обнаружены взрывное устройство, автомат, пистолет и боеприпасы, а по месту проживания одного из злоумышленников изъяты компоненты и инструменты для изготовления взрывных устройств. Кроме того, задержан сообщник террористов.

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